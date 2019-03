Quasi 20 ore di attesa nell’aeroporto di Milano Malpensa per 180 passeggeri diretti a Bari. La partenza era prevista alle 19,45 del 3 marzo, ma il volo è stato spostato alle 15,40 di lunedì 4 marzo per colpa del passaggio di un elicottero a pochi chilometri dalla città lombarda che non ha permesso l’atterraggio dell’aereo EasyJet atteso dai passeggeri in partenza.

La luce intercettata dal radar ha costretto le autorità a deviare le rotte di 7 aerei. Secondo alcune indiscrezioni, inizialmente si pensava a un drone poi è arrivata la notizia di un elicottero senza piano di volo.

I passeggeri dell’EasyJet hanno passato la notte in un albergo vicino all’aeroporto, a spese della compagnia. Il volo, stando ai passeggeri ancora a Milano, partirà questo pomeriggio alle 15,40.