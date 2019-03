Ieri sera due Carabinieri hanno avvistato un migrante intento a spacciatore stupefacenti in piazza Umberto, a Bari, e hanno tentato di fermarlo per procedere al suo arresto. L’uomo, per nulla intenzionato a lasciarsi prendere, se l’è data a gambe levate per le vie del centro cittadino, inseguito dai militari.

I Carabinieri gli hanno dato la caccia fino in via Quintino Sella, dove il pusher si è infilato in un negozio, pare gestito da connazionali. Nell’esercizio commerciale è nata una colluttazione con l’uomo, durante la quale uno dei due militari ha riportato una ferita alla mano e un trauma alla gamba. Il migrante è stato arrestato.