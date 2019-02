Una densa colonna di fumo nero si è improvvisamente innalzata nel cielo a Sannicandro di Bari questa mattina. Il rogo si è sviluppato in via Pertini, in un’area a ridosso delle abitazioni. Immediatamente sono scattate le segnalazioni a Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, arrivati in forze il prima possibile. La presenza di un deposito di prodotti agricoli in zona ha inizialmente fatto temere il peggio, pericolo fortunatamente scongiurato. Stando alle notizie giunte dal posto, infatti, si tratterebbe dei “soliti” rifiuti dati alle fiamme e non ci sarebbero persone coinvolte.

