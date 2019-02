Episodio singolare e preoccupante, che desta una certa apprensione e deve quantomeno far riflettere. Ci troviamo nel quartiere San Paolo, protagonista è un barese di 37 anni. Dopo una lunga giornata di lavoro, l’uomo è a casa comodamente sul divano, ma viene disturbato da un continuo suonare del citofono. Non aspettando nessuno, si insospettisce e si sporge dalla finestra per vedere chi lo sta cercando con tanta insistenza. Nota quattro uomini, completamente vestiti di nero e incappucciati dalla testa ai piedi davanti al portone.

Non apre, ma questi s’inventano un escamotage: citofonano agli altri inquilini del palazzo e riescono a raggiungere il pianerottolo di casa sua. Il 37enne, vedendoli armeggiare attraverso lo spioncino, colpisce con violenza la porta dall’interno, prendendola a pugni, facendolo spaventare così tanto i quattro da indurli alla fuga. L’uomo già nel mese di Dicembre è stato vittima di furto: all’epoca i ladri sono riusciti ad entrare, hanno messo a soqquadro la casa e gli hanno portato via tre anelli di valore. Stavolta per fortuna non è andata allo stesso modo.