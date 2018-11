Colpo notturno all’agenzia di scommesse in via Marconi a Casamassima. Un gruppo di malviventi è entrato in azione intorno alle 4 di questa mattina: ha tranciato la porta di ingresso con un flessibile facendo irruzione all’interno dell’attività commerciale.

L’obiettivo principale dei banditi era soprattutto le slot machine, ma è stato trafugato anche parte del contante rimasto in cassa e un computer: quando il titolare dell’agenzia è arrivato i ladri erano ormai fuggiti.

Non è la prima volta che la stessa agenzia di scommesse finisce nel mirino dei malviventi: si tratta infatti del terzo furto in due anni di cui 2 in poco meno di due mesi. Sul caso indagano i Carabinieri.

