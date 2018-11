Attimi di paura questo pomeriggio in via Trisorio Liuzzi. L’ambulanza 118 della postazione di Casamassima, con a bordo un ferito in codice rosso, si è scontrata con una Fiat 500 all’incrocio con Loseto e si è poi ribaltata.

Ancora da accertare le responsabilità dello scontro. Secondo una prima ricostruzione la Fiat 500 proveniva da Loseto Vecchia e ha svoltato in direzione Bari colpendo sulla fiancata il mezzo di soccorso che si è schiantato sul marciapiede per poi ribaltarsi.

Feriti tutti i membri dell’equipaggio, mentre il paziente che era trasportato sembra non aver subito ulteriori complicazioni. Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi di rito, e altre due ambulanze del 118 per i soccorsi, anche i Vigili del Fuoco. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico.

