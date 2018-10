C’è mancato davvero poco. Come successo nel quartiere Madonnella, e ancor di più come successo in via Selva ad Altamura, anche in via Bruno Buozzi, a Bari, il vento forte ha abbattuto un albero, caduto rovinosamente a terra mentre sopraggiungevano una Fiat Punto grigia e una Opel Corsa rossa. I guidatori delle due macchine possono dirsi davvero miracolati, a giudicare dalle foto e dal poco spazio tra le vetture e il tronco, una frazione di secondo dopo e si sarebbero trovati nel punto sbagliato al momento sbagliato.

