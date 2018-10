Il vento forte che sta spazzando la Puglia da diverse ore ormai, ha provocato disagi e danni non solo nel Capoluogo. Questa mattina in via Selva ad Altamura, in prossimità dello svincolo per la ss96, le violenti raffiche hanno vistosamente piegato l’insegna a bandiera di un supermercato e abbattuto un albero.

Per fortuna l’accaduto non ha avuto conseguenze drammatiche, anche se c’è mancato davvero poco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale, momentaneamente interrotta.

