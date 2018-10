Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, è stato colto da un malore lunedì scorso. Stando a quanto dichiarato dai medici del Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, l’ex presidente è stato colto da un infarto. Sentitosi male lunedì, Vendola, secondo quanto dichiarato dai medici, ha avuto un infarto. È stato sottoposto a un intervento dove gli è stato applicato lo stent. Per fortuna l’operazione è andata a buon fine e non sarebbe in pericolo di vita.

