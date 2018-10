Il maltempo che si è abbattuto su Bari sta causando diversi disagi in tutta la città. Il nubifragio sta però portando alla luce anche l’esito dei recenti lavori per la messa in sicurezza di alcuni punti nevralgici, che vanno spesso in crisi proprio a causa della pioggia. La segnalazione ci arriva direttamente dalla zona di Santa Fara, il cui sottopassaggio, ma in generale tutta la zona, è stata oggetto di lavori, alcuni ancora in fase di ultimazione.

Come si vede dalle immagini, inviate da chi vive e lavora da quelle parti, il risultato non è dei migliori. Tombini saltati, ma soprattutto un fiume di liquami che tracima, inondando via Generale Bellomo, e si riversa nelle ville, tanto che qualcuno si addirittura munito di “dossi” fai da te per evitare di ritrovarsi con i piedi nelle acque di fogna nera.