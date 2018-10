Prima la sbandata, poi l’uscita fuori strada e l’impatto con una cabina elettrica. Incidente ieri pomeriggio a Bitonto in via Generale Francesco Planelli, nota anche come via dell’aeroporto o via dell’Annunziata.

I passeggeri di una Fiat Doblò, forse per l’asfalto umido anche se saranno i rilievi a stabilirlo, hanno rischiato davvero grosso; verso le 17:45 uscendo dalla curva mentre procedeva verso Bitonto, il mezzo è diventato ingestibile, il guidatore ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere, per fortuna senza conseguenze, tanto che non sono nemmeno dovuti intervenire i sanitari del 118. Il mezzo, invece, ha riportato seri danni.

