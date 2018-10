Anche questa volta per stare tranquilli ci vuole il casco in testa, e pure uno particolarmente resistente. I più attenti lettori del Quotidiano Italiano ricorderanno certamente Alessandro De Bari e Luca Bratta, i due ragazzi che per camminare sul marciapiede della ex Manifattura Tabacchi, nel quartiere Libertà, avevano pensato bene di proteggersi dalla caduta accidentale di calcinacci.

A distanza di sei mesi Alessandro e Luca, come pure tutti i residenti o i baresi semplicemente di passaggio, devono continuare a fare il giro largo, o a indossare il casco se proprio non possono evitare di camminare là sotto. Il vento forte ha infatti provocato il distaccamento di altri frammenti piuttosto importati dallo stabile. Si tratta di condizioni meteorologiche inusuali,raffiche di vento a 80-90 km/h, ma il tempo passato dalla segnalazione sembra essere trascorso invano.

1 di 3