La passione per la botanica di due fratelli non è sfuggita ad una Gazzella dei Carabinieri di Triggiano. I militari, infatti, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lame hanno notato che su un balcone vi erano dei vasi con delle “piante sospette”.

Dopo alcune verifiche, i militari si sono presentati alla porta dell’appartamento in questione, e, alla presenza dei due occupanti, due fratelli D.D. e D.G., di 18 e 21 anni, hanno eseguito una perquisizione domiciliare constatando che le piante sul balcone erano effettivamente di cannabis indica e che i due ragazzi avevano praticamente allestito, all’interno dell’appartamento, una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana.

Nelle operazione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 600 grammi di marijuana già essiccata, pronta allo smercio; 2 flaconi di fertilizzante; 10 piante di cannabis indica dell’altezza di circa 1 metro ciascuna, nonché materiale utile al confezionamento dello stupefacente. I due ragazzi sono stati tratti in arresto e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

