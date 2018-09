“Dopo neanche sei mesi ancora un uomo investito! Ora se non i dossi, possiamo avere almeno il semaforo? Grazie”. Il post, laconico, è stato pubblicato stamattina sulla pagina di Antnio Decaro e racconta l’ennesimo investimento pedonale in via Lucarelli, a Poggiofranco.

L’incidente si è verificato verso le 8.30, un uomo è stato investito da una macchina mentre attraversava la strada. Immediato l’intervento del 118, che ha soccorso il malcapitato e lo ha poi trasportato in osepdale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, ma i residenti chiedono un intervento urgente per limitare il continuo sfrecciare di auto. A marzo una donna di 63 anni ci ha rimesso la vita.