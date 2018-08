L’estate sta finendo e le giornate si stanno accorciando, purtroppo, naturale quindi che il sole tramonti ormai piuttosto presto, questo però non significa che su alcune zone della città debba calare il buio. Le foto che abbiamo ricevuto sono degli ultimi due giorni, ma a quanto ci dicono, la situazione si ripete da settimane.

Siamo in via Trevisani, davanti al Tribunale nel quartiere Libertà, una delle zone “calde” di Bari, e non per le condizioni climatiche della stagione in corso, a giudicare dalla cronaca più o meno recente. Come si vede, o meglio si intuisce, di illuminazione pubblica neanche l’ombra, perdonateci il gioco di parole.

Il Libertà non è l’unico quartiere su cui sembrano essersi abbattute le tenebre, anche a San Cataldo il lungomare intorno al faro e alla Fiera del Levante è avvolto dall’oscurità, in perfetto stile Gotham City. Nonostante in questo periodo di calura sia una delle aree più frequentate di sera, per camminare senza il pericolo di mettere un piede in fallo, o per non rischiare di essere colti di sorpresa da qualche male intenzionato, è bene munirsi di torcia. In attesa che arrivi la bramata illuminazione a led, qualche vecchia lampadina a incandescenze andrebbe decisamente bene.

