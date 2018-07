Nuova organizzazione per la Procura di Bari. In attesa di essere trasferita in uno spazio più grande rispetto a quello momentaneo di via Brigata Regina, la Procura avrà un’organizzazione in turni. Per stanza ci potrebbero essere 4 magistrati per volta e lavoreranno in totale 10 pubblici ministeri e 50 amministrativi, meno della metà del personale impiegato nella ex sede di via Nazariantz, dichiarata inagibile.

Lo sgombero dovrà essere eseguito entro il 31 agosto. Domani i vertici degli uffici giudiziari e dell’avvocatura saranno a Roma per un incontro convocato nella sede del Ministero della Giustizia, dal quale si attendono novità sul palazzo in cui dovrebbero traslocare Procura e Tribunale, l’ex edificio Inpdap in via Oberdan, individuato con ricerca di mercato.