Essere assestati, vedere l’acqua, ma non poterla raggiungere. È ciò che stanno vivendo i cinghiali del San Paolo per colpa di alcune recinzioni poste intorno ai laghetti di Lama Balice per evitare che possano bere.

Poco tempo fa vi abbiamo raccontato di una delle tecniche messe in atto per allontanare i cinghiali dalle zone residenziali. La disposizione prevedeva delle recinzioni intorno gli abbeveratoi. Una atto non in norma con quanto scritto nei trattati nell’Unesco del 1978. Quanto sta accadendo è da considerarsi un vero e proprio biocidio.

Alcuni residenti hanno immortalato i cinghiali assetati mentre tentanto di bere un po’ d’acqua, girando intorno alla staccionata in cerca di un varco. Una vera tortura per qualsiasi essere vivente.

1 di 9