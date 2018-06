“Le istituzioni se ne sbattono di rispettare le regole e a me tocca pure fare a botte con questi figli di p….”. Dino Rizzi, noto per il suo attivismo contro i luridi che sporcano la nostra bella Bari, è stato aggredito. Lo racconta lui stesso con un videoselfie girato al termine di uno dei suoi servizi di denuncia.

“Stavo filmando lo schifo lasciato a terra nell’area mercatale in via de Ribera – ci ha raccontato Dino a telefono – quando si è avvicinato con fare minaccioso questo tipo sul treruote, un venditore abusivo. Mi ha chiesto cosa stessi facendo, abbiamo iniziato a discutere, e mi ha tirato il primo schiaffo, quando mi ha dato il secondo allora mi sono difeso”.

“Dal treruote ha preso il cric e ha cercato di colpirmi, ma per fortuna non mi ha preso, a quel punto lo ha sbattuto sulla mia macchina. Questo solo perché avevo ripreso i rifiuti lasciati a marcire per terra, lui non lo avevo nemmeno inquadrato, quando ho iniziato a filmare col telefono non c’era nessuno”.