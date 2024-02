Giovedì 7 marzo 2024 ospiteremo il REFERENCE® CABLE DAY, un workshop formativo-informativo dedicato al ruolo dei cavi di segnale nella catena audio di ogni musicista, per l’impatto che hanno sulla qualità di ogni performance musicale, sul palco e in studio di registrazione. ospiteremo il, un workshop formativo-informativo dedicato al ruolo deinella catena audio di ogni musicista, per l’impatto che hanno sulla qualità di ogni performance musicale, sul palco e in studio di registrazione. Il workshop è completamente gratuito e per partecipare è necessario iscriversi compilando il form qui sotto.

WORKSHOP GRATUITO full-day – “Il Sound Check più lungo della storia!”

PARTE #1 – dalle 10:00 alle 13:00

PARTE #2 – dalle 15:00 alle 18:00 (e oltre)

Spesso tendiamo inconsapevolmente a dare poca importanza al valore del cavo nella creazione del nostro Sound. La scelta del proprio wiring setup è al contrario un aspetto determinante.

Il workshop di REFERENCE CABLES permetterà di comprendere meglio il ruolo cruciale che i cavi di segnale ricoprono nella catena audio di ogni musicista (chitarrista, bassista, batterista, tastierista,…) o vocalist, avendo piena consapevolezza del loro enorme impatto sulla qualità della performance musicale, on-stage e in studio di registrazione.

L’evento formativo-informativo è pensato per tutti quei musicisti, producer e sound engineer che vogliono ottenere il massimo dalla propria strumentazione, sfruttando tutte le sue potenzialità con l’uso di cavi “dedicati”, cioè massimamente coerenti con la specifica sorgente sonora, nonché col proprio setup e stile musicale.

Si parlerà di tutte le connessioni che coinvolgono il “signal path” dei vari strumenti (cavi sbilanciati, cavi bilanciati, stage box, patch per pedali effetto, cavi multicore e ibridi, cavi speaker testata-cassa, …ecc.) considerando tutte le problematiche che possono affliggere il corretto transito del segnale sonoro all’interno dei diversi setup.

Un po’ di necessaria teoria… e tanta, tanta pratica fatta di test A/B per i cablaggi di batteria, basso, chitarra, voce, tastere, ecc… seguendo la tipica “channel list” di una band dal vivo.

Verranno mostrate proposte di cablaggio mirate per diversi tipi strumenti, setup e generi musicali, tutte accompagnate da TEST di ascolto comparativo, per mostrare in modo inequivocabile come un cablaggio scelto con attenzione possa restituire un suono più integro e autentico.

Il workshop sarà condotto da ANGELO TORDINI (il “Mastermind” di Reference Cables) e vedrà, nel pomeriggio, la partecipazione straordinaria del noto bassista e compositore barese PIERLUIGI BALDUCCI, musicista tra i più attivi e apprezzati della scena Jazz italiana, nonché docente di Basso elettrico e di Tecniche di improvvisazione al Conservatorio “Duni” di Matera.