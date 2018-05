Una mancata precedenza. Sarebbe questa la causa del grave incidente stradale avvenuta su via don Giuseppe Minerva, a Paolo del Colle. Un’utilitaria, impegnata in una svolta, ha travolto uno scoter, in sella al quale c’erano due ragazzi appena maggiorenni.

I due sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori del 118 con traumi e varie fratture. La prognosi per il momento è riservata, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Non è il primo incidente del genere su quella strada. In passata qualcuno ci aveva rimesso la vita.

Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi utili ad accertare l’esatta dinamica dello schianto. I mezzi incidentati sono stati rimossi dal soccorso stradale Ponziano.

