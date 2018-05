Un noto professionista bitontino si è tolto la vita ieri, poche ore dopo avervi raccontato il gesto estremo di un uomo barese. Nel caso dell’ingegnere in tanti sono rimasti sotto shock. Non si conoscono le ragioni che hanno spinto il 55enne a farla finita.

Come al solito, ciò che ci preme sottolineare non sono le motivazioni o gli aspetti più intimi, piuttosto il crescente numero di suicidi, non sempre censiti dagli enti preposti all’assistenza psicologica delle persone in difficoltà.