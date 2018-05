I cinghiali del San Paolo sono fuori controllo, seppure si tenti da qualche tempo di dare una diversa impressione. Di storie come quella che rilanciamo in questa occasione sono piene le cronache. Un uomo non riesce a raggiungere la propria abitazione. Fuori dalla sua auto ci sono alcuni cinghiali al pascolo.

Siamo al Nuovo San Paolo, dove ormai gli ex animali selvatici imperversano ovunque. In via Rotonto, poi, un paio di grossi cinghiali hanno sostato a lungo davanti al cancello di un condominio. Alcuni residenti, colti da allucinazioni, giurano persino di averlo visto citofonare. Le battute si sprecano, ma la questione è davvero preoccupante.

Le catture procedono, ma allo stesso tempo avanzano anche le bestie, pronte a impossessarsi di una zona di territorio sempre più vasta. Solo ieri avevamo intervistato Domenico Piscitelli, un commerciante del quartiere. Lamentava lo stato di abbandono, annunciando la volontà di trasferire l’attività. Come dargli torto.

1 di 3