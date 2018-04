Faccia a faccia con due bei cinghialotti. Succede a Bari, in via di Giesi al quartiere San Paolo, appena uscita da casa propria. No, non gli animali selvatici, anche se manca poco che entrino direttamente nelle abitazioni, parliamo degli inquilini del condominio al civico 26, che ieri sera se li sono trovati a ridosso dello spazio riservato al parcheggio delle auto.

Ben lontano dall’essere risolto, il problema assume dimensioni via via sempre più preoccupanti. Già da un po’ di tempo a questa parte, in realtà, gli animali selvatici sono diventati sempre più spregiudicati e sempre meno intimoriti, o infastiditi, dalla presenza dell’uomo. Questa volta è andata bene, ma se invece di un adulto avveduto ci fosse stato un bambino e i due cinghiali fossero stati affamati, cosa sarebbe successo? Speriamo di non doverlo scoprire mai.