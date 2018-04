Sospiro di sollievo per i parenti di Raffaella Spilotros. La donna, scomparsa giovedì scorso con la sua Punto blu vecchio modello, dopo alcuni giorni di ansia e ricerche da parte della famiglia e delle Forze dell’Ordine, è stata ritrovata. Per lei era stato condiviso un appello su facebook, rilanciato di bacheca in bacheca. La 48enne è in buone condizioni di salute ed è tornata tra le braccia dei suoi cari.

