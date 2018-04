Stava attraversando la strada in sella alla sua bici, verso le 8 di questa mattina, sul lungomare Nazario Sauro all’incrocio con via Adis Abeba, là dove le strisce pedonali si interrompono a metà della carreggiata e dove ieri gli operai addetti al servizio si sono presentati, hanno tracciato due frecce sull’asfalto nel senso di marcia, per poi andare via senza completare le strisce per l’attraversamento pedonale. Purtroppo per lei, in quel frangente è sopraggiunta una macchina ed è stata investita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che le hanno prestato le prime cure mediche e l’hanno poi trasportarla al pronto soccorso della Mater Dei. Le condizioni della donna non sono preoccupanti. Gli agenti della Polizia sono giunti con due pattuglie per eseguire i rilievi e gestire il traffico, sempre molto intenso in quel tratto.

