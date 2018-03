La domanda non è “come”, la domanda è: perché! Come, è facile, basta iniziare un lavoro, come per esempio ridipingere le strisce pedonali di una strada molto trafficata quale il lungomare per giunta difronte alla Presidenza della Regione Puglia, e arrivati esattamente a metà carreggiata, sbaraccare tutto e andarsene, lasciando l’altra metà senza attraversamento pedonale.

La domanda è perché? Per quale motivo gli operai preposti, l’ufficio comunale addetto, chi doveva sovrintendere ai lavori, persino il Presidente della Regione, Michele Emiliano, che in teoria qui ci dovrebbe passare tutti i giorni, in teoria eh, per quale motivo, dicevamo, si inizia un lavoro, e non lo si porta a termine, nell’indifferenza generale? Boh.