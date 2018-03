Questa mattina tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla ss16 nei pressi di Palese, all’altezza del distributore di benzina della Erg. Per cause in via di definizione, una Lancia Lybra, una Bmw X1 e una Mercede classe A, si sono tamponate, verosimilmente anche a causa della pioggia battente, in direzione sud. Stando al racconto di alcuni testimoni, l’accaduto non avrebbe avuto ripercussioni sulle persone a bordo dei veicoli. Lo stesso non si può dire, invece, del traffico, pesantemente penalizzato, con la formazione di una lunga coda.

