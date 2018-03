Arrestato 36enne di Bari per furto. Il ragazzo, ieri mattina, è stato sorpreso in flagranza di reato da un agente della Polizia Locale mentre tentava di rubare uno scooter in corso Benedetto Croce.

L’agente in sella alla moto di ordinanza, allertato dalle urla del proprietario del mezzo, ha bloccato il ladro e ha richiesto l’ausilio di un’altra pattuglia per condurlo in centrale.

Il 36enne, dopo essere stato condotto negli uffici del comando, è stato posto agli arresti domiciliari dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio. Il mezzo è stato restituito al proprietario.