Venerdì Santo “col botto” per i residenti del quartiere San Girolamo, a Bari. Prima un incidente all’angolo tra via Riccardo Zandonai e via Vincenzo Bellezza, che ha fatto da tappo, con la coda di automobili nell’unica strada a senso unico ancora percorribile, dato che le altre sono chiuse da molti mesi per i lavori sul lungomare. Non bastasse, qualche buontempone in vena di far festa, come spesso succede in città, ha fatto esplodere fuochi d’artificio, rovinando persino la nuova pavimentazione.

“Non esistendo altre strade attualmente praticabili in quel senso di marcia – ha commentato il consigliere di opposizione del Municipio Davide De Lucia, del Movimento 5Stelle – i residenti di via Teodoro e di via Bodini non sono potuti tornare a casa per molto tempo. Per molti abitanti di San Girolamo e Fesca non esiste tranquillità neanche a pochi giorni dalla Pasqua”.

“Quasi ogni anno – ha aggiunto – al termine delle festività natalizie, i botti di fine anno non mancano, nonostante i limiti imposti dall’ordinanza sindacale. Ricordo anche il mio appello alla sicurezza lanciato nel gennaio 2016 quando, uscito dalla mia abitazione, trovai il mio scooter squarciato dai petardi forse per mano di vandali. A distanza di 2 anni e nonostante le tante richieste di prevenzione di questi spiacevoli episodi, la qualità della vita in questa zona per chi la vive non sembra migliorare”.

