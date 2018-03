Chi abita in un condomino sa bene che quando l’ascensore dello stabile ha dei problemi, sono dolori. Economicamente, perché la manutenzione e la riparazione o sostituzione costa, fisicamente, perché fare su e giù a piedi può essere pesante.

In via Cascia a Bari, però, le 12 famiglie che abitano nel palazzo di proprietà dell’Arca rischiano di peggio. L’elevatore si è infatti bloccato tra il terzo e il quarto piano ieri sera, mettendo in pericolo qualche inquilino distratto per via delle porte rimaste aperte sul vuoto.

I condomini hanno chiamato la ditta incaricata della manutenzione, che però ha manifestato la volontà di non intervenire, pare per i debiti accumulati dall’amministratore di condominio con la ditta.

Per saperne di più abbiamo interpellato l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, grazie al cui intervento l’azienda ha provveduto a mettere tutto in sicurezza al fine di scongiurare possibili rischi agli abitanti del palazzo: “Per Legge non possiamo provvedere noi a sanare gli insoluti, deve provvedere il condominio a ripianare i debiti, in ogni caso la ditta ha dimostrato buon senso e collaborazione, evitando che qualcuno potesse farsi male”.

