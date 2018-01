Questa mattina una donna di 46 anni si stava recando al lavoro a Modugno quando, per cause non ancora chiare, ha perso il controllo della sua auto. La macchina, divenuta inguidabile, ha sbandato paurosamente ed è andata a sbattere contro le barriere di protezione new jersey, nel senso opposto di marcia, dove si è fermata.

L’incidente è avvenuto in strada Madonna della Grotta, proprio alle porte della città. Sul posto immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e poi trasportato la donna all’Ospedale Di Venere.

