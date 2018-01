“Ho notato che un vigile stava fermando un venditore abusivo che si è dato alla fuga. Così l’ho inseguito e bloccato”. Lorenzo Parrotta, guardia giurata dell’istituto di vigilanza G4, ha messo subito in pratica l’appello lanciato dal dottor Calò, proprietario di una farmacia al quartiere Libertà: “Segnalate e aiutate le forze dell’ordine”.

Detto, fatto. Domenica pomeriggio, intorno alle 17.30, Lorenzo stava passeggiando in via Sparano quando ha visto la scena incriminata. Niente mano allo smartphone per fare magari un video da postare sui social ma una reazione immediata, agevolata magari dalla sua professione.

Questo ovviamente non significa che dobbiamo metterci tutti a rincorrere i malviventi, ma l’appello è semplice “Se tutti quanti facessero così si vivrebbe un po’ meglio. Bisogna essere più attivi e partecipi, inutile usare il cellulare per fare i video e magari criticare i vigili se fanno le multe. Un pezzettino per uno”.

