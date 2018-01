“Segnalate, specialmente in questo quartiere”. L’appello arriva direttamente da chi il Libertà lo vive sia come residente che come commerciante. Il dottor Cosimo Calò conosce bene quello di cui sta parlando e di rapine ne ha già viste diverse: proprio per questo invita i suoi concittadini a non rimanere passivi e a segnalare subito quando si nota qualcosa che non va.

Simbolico l’episodio avvenuto proprio qualche giorno fa: “Giovedì scorso ci hanno segnalato la presenza di personaggi un po’ strani all’esterno della farmacia – racconta Calò – per evitare problemi abbiamo quindi chiamato i Carabinieri che sono arrivati immediatamente. Ma le persone sospette si erano già allontanate”.

Potrebbe quindi essere un modo anche per aiutare le forze dell’ordine e sopperire alla mancanza di uomini in divisa: “Forse se ne sono andati perché hanno visto che siamo dotati di una cassa automatica, la stessa utilizzata in banca. Ma credo che segnalare sia opportuno da parte di tutti”.

