Una tavola di legno appoggiata alla macchina in doppia fila. Potrebbe essere la dimenticanza di qualcuno, ma in realtà, da quanto siamo riusciti ad apprendere, si tratta di un nuovo modo per evitare la multa della Polizia Locale.

Il genio del giorno è il proprietario di una Smart. L’automobilista ha lasciato la sua macchina in doppia fila in via Napoli e per evitare la multa ha pensato bene di avvalersi di una tavola di legno. A questo punto la domanda è d’obbligo: ma l’impegno che ha avuto nel procurarsi la tavola di legno non poteva impiegarlo per cercare un posto?