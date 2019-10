Due giorni fa abbiamo pubblicato il 25esimo capitolo del nostro Manuale di Guida alla barese, relativo al conducente che riprende tutto col cellulare mentre percorre la ss100 intasata dalle auto incolonnate che gli impediscono di imboccare lo svincolo per la ss16.

Nell’occasione ci siamo avvalsi del prezioso tutorial girato da un lettore: arrabbiato per la coda selvaggia su 4 file, nonostante “solo” tre corsie, il nostro esperto se la prende per il comportamento indisciplinato degli altri automobilisti, che gli impediscono di imboccare lo svincolo della ss16 e auspica l’intervento di Polizia Locale e Carabinieri.

La pubblicazione del nostro pezzo ha fatto molto discutere, ma evidentemente non è servito al lettore per comprendere che non è il caso di girare video col telefono mentre guida. Ieri mattina, infatti, la scena si è ripetuta, impreziosita anche dalle immagini di un tamponamento.

“Ovviamente Vigili in zona niente – commenta – vicino al semaforo a spingere un bottone sì, però a gestire il traffico non se ne parla”. Se ci fossero, come vorrebbe, probabilmente gli avrebbero giustamente comminato più di una multa.