Il nostro Manuale di Giuda alla barese si arricchisce oggi di un nuovo capitolo, il 25esimo per essere precisi. In questa lezione dovremmo occuparci di come si adoperano le corsie di marcia parallele e quelle di incanalamento in prossimità degli svincoli sulle grandi arterie di circolazione. Dovremmo, e sicuramente tratteremo l’argomento in un’altra occasione, perché in realtà il tutorial girato direttamente sul campo da uno dei nostri lettori, è ben più prezioso e riguarda l’uso del cellulare al volante.

Il video dura oltre due minuti, durante i quali, mentre critica apertamente gli altri guidatori invocando l’intervento del nostro giornale oltre a quello di Carabinieri e Polizia Locale, il nostro esperto di guida alla barese è impegnato a condurre l’auto. In pratica, mentre ha da ridire sul comportamento degli altri, per i quali evidentemente auspica multe e pene esemplari, commette una delle infrazioni più diffuse e pericolose, come purtroppo la cronaca racconta più o meno tutti i giorni.