Contromano e sugli stalli per i taxi. Michia parking di valore in via Cognetti. Un tassista, di rientro al parcheggio riservato in via Cognetti, nel pieno centro di Bari, non è riuscito a trattenersi.

La foto del parcheggio a membro di segugio merita senza dubbio la copertina della nostra rubrica dedicata alla sosta selvaggia. La città svuotata dal Ferragosto e la presenza di posti un po’ ovunque rende il gesto più spettacolare.

Da qui l’invito all’artefice: fatti avanti e consentici di stringerti la mano, campione!