Non si arrestano gli avvistamenti di cinghiali al quartiere San Paolo, dove il fenomeno è ormai radicato e non accenna a diminuire, checché se ne dica. Gli appelli a non lasciare avanzi di cibo per strada, causa secondo fonti istituzionali della calati di animali dal Parco di Lama Balice verso le case, sembrano inutili.

Come sembra chiaro dal video che pubblichiamo, i cinghiali hanno imparato “ad aggirare l’ostacolo”, ovvero ad aprire i bidoni dell’organico anche senza la chiave, in teoria necessaria, al pari in verità di molti topini. Questo è, gli animali hanno messo a frutto tutta lo loro intelligenza. Quanto meno, dare del cinghiale a qualcuno non potrà più essere considerato un’offesa.