Di “minchia parking” ne abbiamo raccontati tanti. Questa volta, però, crediamo di aver toccato il punto più alto di questa amata (e odiata) rubrica.

Siamo a Palo del Colle, in via tommaseo, a pochi passi dalla scuola Davanzati. Il distratto automobilista parcheggia in divieto, sul lato opposto a quello dove la sosta è consentita, per fare un servizio nei vicini uffici comunali. La strada viene, di fatto, bloccata.

Per liberare la strada è dovuta intervenire la Polizia Locale e un carro attrezzi che ha agganciata l’auto. Agli agenti l’automobilista ha sinceramente ammesso di non essersi accorto del parcheggio maldestro.