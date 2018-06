Le fototrappole predisposte dal Comune per beccare gli zozzoni forse non sono sufficienti, ma ci pensano i residenti civili. In via Crisanzio, angolo via Libertà, è stato beccato, domenica mattina, un lurido che, non curante degli orari prestabiliti, ha gettato un mobiletto al lato del cassonetto.

Non sappiamo se abbia chiamato l’Amiu per smaltirlo o se invece avesse il bisogno di liberarsene al più presto, lanciandolo tra i cassonetti. Chissà se è sempre lui quello che, qualche settimana fa, ha buttato una sedia sempre nello stesso punto. Se così fosse, allora sarebbe un vero e proprio vizio.

