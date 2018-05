Non bastano multe e fototrappole del Comune. Non bastano gli appelli di Sindaco e assessore all’Ambiente. Non bastano nemmeno, nel loro piccolo, i nostri continui articoli di denuncia contro gli incivili.

Quello di abbandonare degli ingombranti o i rifiuti per strada è, purtroppo, un desiderio troppo allettante. Una trasgressione talmente forte che contagia chiunque anche se c’è il rischio concreto di essere “sgamato” e beccarsi la multa.

Questa mattina, per esempio, nel quartiere Libertà un signore è stato immortalato mentre abbandonava la propria sedia vicino ai cassonetti in via Crisazio, angolo con via Libertà, come se non bastassero cartoni e rifiuti già presenti sull’asfalto.

