Ci risiamo, l’Amtab riesce a non deluderci. In un paese pronto a dei cambiamenti dal punto di vista governativo, ci sono alcune certezze che devono rimanere tali. L’azienda che si occupa del trasporto barese è una di queste. Come canta Ghali, uno dei nuovi rapper italiani che sta spopolando in questo momento: “Cambiano i ministri, ma non la minestra”.

Con i suoi autobus mezzi rotti, senza sedili e area condizionata, riesce a non deludere le aspettative di ogni cittadino che, se al giorno non vede almeno un mezzo fermo con le quattro frecce accese e il triangolo, si trova spaesato.

Le segnalazioni di oggi ci riportano non una ma ben due autobus fermi: uno in via Peucetia e l’altro in via Oberdan. Non sappiamo a quale destino siano andati incontro. Quel che è certo che l’Amtab non cambierà mai.

