L’indignazione dei cittadini baresi per l’abbandono di alcune strade della città che non siano via Sparano o quelle del borgo antico passa anche dalle piccole cose. Per esempio da un vaso rotto mai riparato.

“Abbiamo fatto diverse segnalazioni – spiega un passante indignato – ma nessuno ha fatto nulla. Questo vaso così è pericoloso, specialmente per i bambini che si possono tagliare. Purtroppo qui la sera c’è un po’ di trambusto con gente che si ubriaca”.

Quindi un appello accorato al Sindaco: “Si affacci anche su via Manzoni. Non esiste solo il centro dove sta il lusso. Anche questa zona fa parte di Bari. Noi qui non conosciamo nemmeno il presidente del Municipio”

