L’Avv. Giorgio Fasano, con studio a Canosa di Puglia in Via A. Rosmini n. 3, procuratore di Bochicchio Emma e Bochicchio Federico, con ricorso del 22/1/2021, ha chiesto al Tribunale di Potenza, ai sensi dell’art. 1159 bis del codice civile, il riconoscimento per usucapione della proprietà della quota pari a 5/15, catastalmente intestati a Bochicchio Antonio fu Canio, dei seguenti beni immobili: comprensorio di terreni di varia natura, siti in agro di Forenza, nelle località “S. Zaccheria” e “Serra dei Pagani”, dell’estensione complessiva di Ha. 31.06.56, distinti nel N.C.T. del predetto comune come segue:

foglio 63, particelle:

– 52, seminativo, cl. 4, ha 2.85.67, R.D. Euro 29,51, R.A. Euro 36,88;

– 54, seminativo, cl. 4, ha 1.65.64, R.D. Euro 17,11, R.A. Euro 21,39;

– 67, porz. AA, semin., cl.4, ha 2.16.00, R.D. Euro 22,31, R.A. Euro 27,89;

– 67, porz. AB, pascolo, cl. 2, are 57.00, R.D. Euro 3,24, R.A. Euro 2,06;

– 68, seminativo, cl.5, ha 1.69.60, R.D. Euro 14,01, R.A. Euro 16,64;

– 73, seminativo, cl. 4, ha 2.26.48, R.D. Euro 23,39, R.A. Euro 29,24;

foglio 64, particelle:

– 5, seminativo, cl. 4, ha 2.40.67, R.D. Euro 24,86, R.A. Euro 31,07;

– 6, seminativo, cl. 5, are 30.72, R.D. Euro 2,54, R.A. Euro 3,01;

– 7, seminativo, cl. 5, ha 2.92.73, R.D. Euro 24,19, R.A. Euro 28,72;

– 8, seminativo, cl. 5, are 35.79, R.D. Euro 2,96, R.A. Euro 3,51;

– 9, seminativo, cl. 4, ha 1.57.37, R.D. Euro 16,25, R.A. Euro 20,32;

– 46, seminativo, cl. 4, ha 2.34.40, R.D. Euro 24,21, R.A. Euro 30,26;

foglio 72, particelle:

– 18 porz. AA, semin., cl. 4, are 4.00, R.D. Euro 0,41, R.A. Euro 0,52;

– 18 porz. AB, canneto, cl. 2, are 2.11, R.D. Euro 0,76, R.A. Euro 0,38;

– 34 porz. AA, semin., cl. 4, ha 1.17.64, R.D. Euro 12,15, R.A. Euro 15,19;

– 34 porz. AB, pascolo, cl. 2, are 14.55, R.D. Euro 0,83, R.A. Euro 0,53;

– 38, pascolo, cl. 1, are 30.24, R.D. Euro 2,19, R.A. Euro 1,41;

– 44 porz. AA, pascolo, cl. 1, are 23.07, R.D. Euro 1,67, R.A. Euro 1,07;

– 44 porz. AB, pascolo arb., ha 4.43.08, R.D. Euro 25,17, R.A. Euro 16,02;

– 65 porz. AA, pascolo, cl. 1, ha 1.20.84, R.D. Euro 8,74, R.A. Euro 5,62;

– 65 porz. AB, pascolo arb., ha 1.74.66, R.D. Euro 9,92, R.A. Euro 6,31;

– 80 porz. AA, bosco alto, cl. 1, are 24.30, R.D. Euro 2,51, R.A. Euro 0,50;

– 80 porz. AB, pascolo arb., are 40.00, R.D. Euro 2,27, R.A. Euro 1,45.

Con decreto in data 01/04/2021, il presidente del Tribunale di Potenza, su istanza dell’Avv. Fasano, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.p.c., disponendo, oltre al deposito dell’atto nella casa comunale e inserimento per estratto nella gazzetta Ufficiale della Repubblica, la pubblicazione di un estratto della citazione nei quotidiani “Il Quotidiano”, “La Nuova Basilicata” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Con avvertimento che, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre opposizione nel temine di 90 giorni dalla scadenza della data di affissione oppure dalla data di notifica di cui all’art. 3 comma II della legge 10/5/1976 n. 346.