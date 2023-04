In seguito ai controlli di routine dei Nas in quel di Bari, Bat e Potenza, sono state accertate gravi carenze igienico sanitarie e strutturali nelle mense ospedaliere. Le Forze dell’Ordine hanno condotto 21 verifiche nelle mense degli ospedali tra Bari e Bat, da cui sono scaturite 12 sanzioni amministrative per un totale di 9mila euro. Le irregolarità hanno riguardato problematiche igieniche e strutturali, la carenza di documentazione per la lotta agli infestanti e l’applicazione del manuale di autocontrollo. A Potenza, invece, l’operazione ha portato a sanzioni per un valore complessivo di 2mila euro e la segnalazione di due persone alle Autorità Sanitarie.

Bari

A Bari è stato rinvenuto un locale adibito illecitamente a deposito di farmaci e dispositivi medici. Il luogo in questione, formalmente destinato alla detenzione di alimenti, si trova in un centro di smistamento pasti di una clinica privata. Il provvedimento di sospensione delle attività è poi cessato dopo gli interventi prescrittivi eseguiti nella struttura.

Potenza

I Nas assieme ai Carabinieri hanno eseguito 16 ispezioni a Potenza, durante le quali sono state accertate due non conformità: una per lievi carenze strutturali, comunque sanabili, e una per la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo. I controlli hanno riguardato ospedali regionali, in cui sono state verificate delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei laboratori di preparazione, della detenzione e conservazione degli alimenti, delle informazioni sulla presenza di allergeni e dell’aderenza dei pasti alle specifiche esigenze nutrizionali e cliniche dei degenti, posizione contrattuale delle maestranze e possesso di adeguata formazione professionale.