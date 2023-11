L’assessorato allo Sviluppo economico rende noto che, con apposita ordinanza, sono state disposte le aperture straordinarie dei mercati cittadini per i prossimi mesi, con alcune modifiche rispetto al programma già approvato. Questo il nuovo calendario:

Novembre 2023

domenica 5: apertura dei mercati settimanali del mercoledì: Caduti Partigiani, Torre a Mare e Santo Spirito;

domenica 26: apertura straordinaria del mercato settimanale del martedì in via Vaccarella.

Dicembre 2023

domenica 3: apertura dei mercati settimanali del mercoledì (Caldarola, Santo Spirito e Torre a Mare);

venerdì 8: apertura del mercato settimanale del venerdì in via De Ribera;

domenica 10: apertura del mercato settimanale del martedì in via Vaccarella e di Palese;

domenica 17: apertura del mercato settimanale del giovedì in via Salvemini;

domenica 24: apertura del mercato settimanale del venerdì di via De Ribera;

martedì 26: conferma apertura del mercato settimanale del martedì in via Vaccarella;

domenica 31: apertura del mercato settimanale del lunedì di via Portoghese.

Gennaio 2024

sabato 6: apertura del mercato settimanale del sabato in via Madre Teresa di Calcutta.

Aprile 2024

giovedì 25: apertura del mercato settimanale del giovedì in via Salvemini.