Questa mattina gli assessori ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, accompagnati dal direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere per la realizzazione dell’asilo nido aziendale all’interno del nosocomio barese, i cui lavori sono iniziati ieri con il tracciamento delle nuove murature di divisione interna dei locali. Il nuovo nido sorgerà in una struttura preesistente messa a disposizione dell’azienda ospedaliera a tal fine, che dispone di circa 380 metri quadri coperti cui si aggiungono 120 metri quadri di spazio esterno, per un totale di circa 500 metri quadri. Al termine del cantiere, il nuovo asilo nido, progettato nel rispetto di tutti i comfort previsti dalla più recente normativa e con livelli di finitura di prim’ordine, potrà accogliere fino a un massimo di 25 bambini.

“Stimiamo che il cantiere possa terminare per febbraio 2024 e che l’asilo possa entrare in funzione entro la fine del mandato – ha commentato Giuseppe Galasso –. I lavori sono a cura dell’impresa aggiudicataria del più ampio accordo quadro che riguarda anche il recupero funzionale del secondo piano della Regina Margherita: pertanto l’impresa esecutrice lavorerà contemporaneamente sui due siti, nel Policlinico e nel quartiere Madonnella. Come previsto, sarà un autunno intenso per l’edilizia scolastica, tra strutture di nuova realizzazione, interventi di riqualificazione o di demolizione e ricostruzione. Parliamo complessivamente di 11 strutture scolastiche che andremo a realizzare con diverse forme di finanziamento, in primis fondi del Pnrr, per offrire alla città un patrimonio di edilizia scolastica moderno, confortevole e sicuro”.

A chi è destinato

“In accordo con il Policlinico – ha sottolineato Paola Romano – stiamo realizzando un asilo destinato per il 50% ai figli dei dipendenti dell’ospedale e per la restante quota aperto a tutti i cittadini. Dopo l’asilo Labriola, questo è il secondo asilo aziendale che realizziamo: un servizio pensato affinché i dipendenti del Policlinico possano avere a disposizione nel luogo in cui lavorano uno spazio che accolga i propri figli. Questo asilo si inserisce nella strategia dei luoghi dell’infanzia che abbiamo messo in piedi in questi anni: negli anni precedenti abbiamo aperto 4 nuovi asili e a breve partiranno i cantieri di altri 10 asili finanziati dal Pnrr. In questo modo daremo ai bambini un luogo di cura e sosterremo le famiglie, raggiungendo l’obiettivo europeo della disponibilità del 33 per cento di posti nei nidi per i piccoli sotto i tre anni”.