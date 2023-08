Lo stop al Reddito di Cittadinanza sta creando caos e scontenti in tutta Italia. Dopo aver riportato le parole del CGIL Puglia, torna a parlare il sindaco della città di Bari, nonché presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Antonio Decaro è intervenuto questa mattina, nel corso della trasmissione di La7 Omnibus, per illustrare la situazione nel barese e per rendere presente come l’errore fatto dall’Inps abbia creato un grosso problema in tutta la nazione.

Le parole di Decaro

“Errore fatto dall’INPS è indubbio, ci saranno persone senza protezione. I bonus dello Stato quali sono? La carta acquisto da 380 euro? Dire che dobbiamo andare ai servizi sociali dei comuni che vuol dire? Dove li troviamo i soldi? Venite nei comuni e vi accorgerete che ci sono persone che mangiano alla Caritas e che invece con il Reddito di Cittadinanza avevano la dignità di mangiare a casa. Verranno a chiedere aiuto ai comuni ma noi non abbiamo soldi. Siamo preoccupati delle avvisaglie di ieri delle persone che si rivolgono ai servizi sociali del Comune non li vedevamo dal 2019“.

Il sindaco ha poi continuato: “Non ci sono risorse nei Comuni per i servizi sociali per aiutare chi perderà il Reddito di cittadinanza. Anche per chi sarà avviato al lavoro, certo è cumulabile, ma in un nucleo familiare in cui c’è una persona e ci sono tre minori, con 350 euro come farà a vivere? Verrà al Comune a chiedere un aiuto che non possiamo dare. Cercheremo di stringere ulteriormente ma non fabbrichiamo i soldi“.