Togli bidone metti la macchina, togli la macchina metti il bidone. La versione contemporanea del maestro Miyagi, noto personaggio cinematografico per il suo “togli la cera, metti la cera”, si trova in via Timavo, a Bari, di fronte al liceo artistico, e applica i preziosi insegnamenti del karate al posto auto. Una specie di “Lo zen e l’arte di trovare parcheggio”.

La storia è nota nel quartiere, nei dintorni tutti sanno a chi appartiene quel recipiente adoperato per impedire che altri possano piazzarsi con proprio mezzo di trasporto. Nonostante le foto, nonostante i video che non lasciano spazio a dubbi, la negazione di responsabilità è d’obbligo. E in ogni caso, non c’è multa che possa togliere il sonno: “Mio fratello è vigile urbano”.