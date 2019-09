L’arrivo di settembre per alcuni è sinonimo di fine estate, soprattutto per chi è tornato oggi a lavoro. Il tempo è stato clemente con chi ha avuto la fortuna di prendere le ferie tra luglio e agosto, meno per chi ha deciso di scegliere settembre.

La Protezione Civile ha diramato per questa settimana l’allerta gialla. Le precipitazioni interesseranno tutta la regione sia oggi che domani con rischio idrologico per 12 ore. La Protezione Civili ha invitato a prestare attenzione in caso di forti piogge e temporali.